AJOC assume em 2019 a presidência da Federação das Associações dos Jornalistas da CPLP

​A Associação Sindical dos Jornalistas de Cabo Verde (AJOC) assume em Março a presidência da Federação das Associações dos Jornalistas da CPLP e pretende realizar um “grande” encontro de reflexão sobre a comunicação e o jornalismo.

A informação foi avançada hoje, pelo presidente da AJOC, Carlos Santos, à saída de uma audiência com o Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, durante a qual apresentou os projectos e propostas do seu mandato, entre os quais a realização desse “grande encontro” que deverá contar também com especialistas e personalidades do mundo da comunicação social de outros países.

“Estamos já a gizar um plano de acção para este mandato, e nesta sequência surgiu a ideia. Um repto que nós lançámos ao Presidente da República e que ele acolheu de bom grado, no sentido de organizarmos em conjunto esse encontro, num contexto em que há muitos desafios que se colocam ao jornalista e à comunicação social” disse.

A audiência com o Presidente da República, cuja solicitação já vinha de algum tempo, serviu também para os membros da direcção da AJOC apresentarem ao Chefe de Estado algumas preocupações, sobretudo, as relacionadas com as reformas em curso no sector da comunicação social em Cabo Verde.

“Falámos também muito sobre a situação do sector público, as reformas que tardam a acontecer, o processo de reestruturação, as reformas legislativas que estão em curso mas que nós não conhecemos”, adiantou.

Durante o encontro, Carlos Santos disse que registaram também o entendimento do Presidente da República em relação ao papel da comunicação social na democracia e um serviço público de qualidade, bem como o contributo que os meios de comunicação social privados podem também dar para a qualificação da democracia.

“Nós aproveitámos também para partilhar com o chefe de Estado os resultados do workshop realizado recentemente para discutir a sustentabilidade e o financiamento dos meios de comunicação social”, indicou.