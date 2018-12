Um detido por ameaças de morte e outro por tráfico de droga

Polícia Judiciária deteve dois homens, um em São Vicente e outro no Sal. O primeiro é suspeito de ameaças de morte e VBG o segundo é suspeito de tráfico de droga.

As detenções ocorreram entre sexta-feira e hoje.

No primeiro caso, o suspeito, um homem de 29 anos, foi detido em São Vicente, em flagrante delito e é suspeito da prática de um crime de VBG, ameaça de morte e um crime de arma.

"No momento da detenção foi encontrado e apreendido, na posse do detido, uma arma de fogo e um carregador com 5 munições, suspeita de ter sido utilizada num disparo contra a sua companheira, crime ocorrido no passado mês de Maio", revelou a PJ.

No caso do Sal, o suspeito, de 27 anos, é natural da ilha de Santiago e "é suspeito de ser o proprietário de algumas embalagens de estupefacientes, um total de 3 kilos, 820 gramas de Cannabis, apreendidas na passada sexta-feira, 28, no Porto da Palmeira, durante uma actividade de controlo de passageiros", descreve a Polícia Judiciária.

Ainda segundo a mesma fonte a "droga apreendida encontrava-se dissimulada em bagagens que, na altura, foram abandonadas por passageiros que, ao se aperceberem da presença policial, fugiram sorrateiramente da zona de desembarque".

Os dois detidos já foram presentes a tribunal, não se conhecendo, no entanto, as medidas de coacção a que ficaram sujeitos.