Bombeiros da Praia, ENAPOR do Sal e ICCO em São Vicente em pré-aviso de greve

A greve dos Bombeiros Municipais da Praia está agendada para os dias 11 e 12 deste mês. A informação foi avançada esta quinta-feira, pelo Presidente do SIACSA, numa conferência de imprensa, onde anunciou também a paralisação dos trabalhadores da ENAPOR, no Sal, e da ICCO, em São Vicente.

Segundo Gilberto Lima, o pré-aviso de greve foi enviado à Câmara Municipal da Praia, na sequência do atraso no pagamento de dois meses de subsídio de risco.

“Os bombeiros trabalham com subsídio de risco e estão com dois meses em atraso. Falei com o director dos recursos humanos da CMP e ele ordenou a elaboração das folhas para o pagamento desses meses em atraso. Acho que algo aconteceu e não foram pagos os meses em atraso”, esclarece.

Outras greves

Igualmente, o SIACSA já enviou também um pré-aviso de greve para a ENAPOR, na ilha do Sal, e a empresa ICCO, em São Vicente.

No caso da empresa de portos, o pré-aviso está relacionado com a situação laboral dos conferentes e guincheiros no Porto da Palmeira, na ilha do Sal. A greve está marcada para 17, 18, 19 e 20 deste mês.

Quanto a empresa de calçados, Gilberto Lima explica que o pré-aviso de greve resulta de uma reivindicação por melhores salários.

“Os trabalhadores ponderam partir para uma manifestação para resolver esta questão. Esta manifestação poderá acontecer no decorrer deste mês”, comenta.

O sindicato aguarda a marcação de uma reunião com a administração da empresa.