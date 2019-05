Ministério da Saúde instala aparelhos de detecção de sarampo nas portas de entrada no país

O Ministério da Saúde está a instalar detectores de sarampo nos principais pontos de entrada no país, de forma a prevenir a entrada no país de casos da doença, na sequência epidemia que assola Europa e EUA.

O anúncio foi feito na manhã de hoje, na Cidade da Praia, pelo ministro da Saúde e Segurança Social, Arlindo do Rosário, durante uma visita a alguns bairros da cidade para se inteirar e acompanhar dos trabalhos realizados no âmbito da luta anti-vectorial, tendo especificado que se trata de uma prevenção ao controlo e vigilância dos casos importados.

“Estamos a cumprir aquilo que está estipulado no Regulamento Sanitário Internacional”, explicou o governante.

Durante a visita Arlindo do Rosário enalteceu o trabalho da autarquia da capital, do Ministério do Ambiente, de entre vários parceiros, face aos resultados que, a seu ver, “mudaram muito a Praia” nos últimos dois anos.

A visita foi guiada pelo coordenador do Programa de Controlo de Doenças de Transmissão Vectorial e Ligadas ao Meio Ambiente, António Moreira, representantes do Ministério da Agricultura e Ambiente e membros da Comissão Estratégica Multissectorial de Luta Anti-vectorial.