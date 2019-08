ERIS emite circular informativa sobre Colecalciferol

​A Entidade Reguladora Independente da Saúde (ERIS) emitiu quinta-feira uma circular informativa sobre o Colecalciferol em que recomenda aos profissionais de saúde a monitorizar e notificar qualquer caso que possa surgir com este medicamento.

Na circular, a ERIS explica que o colecalciferol, também denominado de vitamina D3, é uma vitamina lipossolúvel indicada para a prevenção e o tratamento da deficiência em Vitamina D e como adjuvante ao tratamento da osteoporose.

De acordo com a entidade, a reacção adversa 'insónia' não se encontra descrita no Resumo das Características do Medicamento (RCM) e no Folheto Informativo (FI), mas “evidências crescentes têm apontado para o papel da vitamina D na regulação do sono, influenciando tanto a qualidade como a quantidade, embora os mecanismos não sejam ainda totalmente compreendidos”.

A DCI colecalciferol consta da Lista Nacional de Medicamentos Essenciais, pelo que é de esperar a presença no mercado de medicamentos contendo esta substância.

“Apesar de até o momento não ter havido qualquer notificação neste sentido, a ERIS recomenda aos profissionais de saúde a monitorizar/notificar qualquer caso que possa surgir com estes medicamentos e não só”, lê-se no documento.

A ERIS continuará a acompanhar e a divulgar toda a informação de segurança sobre este assunto.