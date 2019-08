Hospitais obrigados a definir hora para informar familiares sobre estado de saúde de doentes internados

​O Ministério da Saúde e da Segurança Social estipulou uma hora por dia para todas as estruturas de saúde informarem os familiares sobre o estado de saúde dos doentes internados, conforme despacho publicado hoje.

De acordo com o despacho assinado pelo director Nacional de Saúde, Artur Correia, a partir de agora todas as estruturas de saúde com internamento (hospitais centrais, regionais e centros de saúde) devem estipular um horário diário para prestar informações aos familiares sobre o estado de saúde dos doentes internados.

"Cada estrutura de saúde deverá estabelecer um horário para o efeito, dependendo da dinâmica funcional dos serviços", estabelece o documento.

As estruturas de saúde devem divulgar os respectivos horários de prestação de informações, incluindo a sua divulgação nos órgãos de comunicação social.

"Cada estrutura de saúde deverá comunicar ao director Nacional de Saúde, no prazo máximo de uma semana, os respectivos horários estipulados", lê-se no último ponto da medida, com a qual a tutela pretende humanizar a prestação de cuidados.

A hora para informações vem juntar-se ao mesmo período que é destinado a visitas aos doentes internados nas estruturas de saúde.