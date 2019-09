FICASE quer distribuir vinte mil kits escolares

A Fundação Cabo-verdiana de Acção Social e Escolar (FICASE) quer alcançar este ano o objectivo de vinte mil kits escolares distribuídos aos alunos mais carenciados.

A afirmação é do presidente da instituição, proferida no acto de renovação do protocolo com as empresas patrocinadoras de kits.

Albertino Fernandes recorda que, desde 2013 até agora, já foram distribuídos cerca de 300 mil kits, 15 mil kits só no ano passado.

"Não podemos ultrapassar 20 mil kits se não passaríamos de um programa de acção social para um programa de assistencialismo, não é ? Porque no nosso papel é apoiar as pessoas, as crianças ou as famílias que têm menos condições socioeconómicas", explica.

A cerimónia de assinatura do protocolo foi presidida pela Directora Nacional de Educação, Sofia Figueiredo, que destacou o reforço dos transportes escolares e o reforço das cantinas como objectivos para este novo ano lectivo.

“Quer a retirada das propinas, o reforço do transporte escolar, que também é uma medida de acesso porque estamos a possibilitar que alunos estejam em escolas com melhores condições para receber o projecto educativo, o novo plano de estudos, com o inglês, com o francês, com as ciências, com os novos materiais que se propõem. Igualmente a nível do reforço da cantina escolar", avança..

Sofia Figueiredo termina dizendo que todas as medidas procuram a inclusão educativa dos estudantes, para a melhoria do processo de aprendizagem e maior sucesso escolar.