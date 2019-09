Correios vendem manuais escolares

Balcões dos Correios das ilhas de Santiago e Maio já vendem manuais escolares do 1º ao 8º ano. Hoje começam a ser vendidos nas ilhas de Boavista e Sal e a partir de dia 23 nos balcões das ilhas de São Vicente, Santo Antão, São Nicolau, Fogo e Brava.

Segundo os Correios de Cabo Verde, a venda de manuais escolares nos seus balcões é o resultado de um protocolo assinado com a FICASE "que visa a venda de manuais escolares disponibilizados pela FICASE em toda a rede comercial dos Correios-CV, dispersa pelas 9 Ilhas habitadas de Cabo Verde".

"Com a venda de Manuais Escolares nos balcões dos Correios de Cabo Verde, assegura-se a disponibilização de um instrumento primordial do sistema educativo, em todos os concelhos do país, resolvendo, essencialmente, a problemática das povoações que não dispõem de livrarias ou papelarias", assinala a Correios de Cabo Verde num comunicado enviado à comunicação social.

O mesmo comunicado diz que os manuais já estão à venda nos balcões dos Correios nas ilhas de Santiago e Maio. A partir de hoje começam a ser disponibilizados nas ilhas do Sal e Boa Vista. Nas restantes ilhas (São Vicente, Santo Antão, São Nicolau, Fogo e Brava) os manuais escolares começam a ser vendidos na segunda-feira dia em que o ano lectivo tem início oficial.