O tribunal da Comarca de São Vicente decretou prisão preventiva ao homem de 23 anos detido sexta-feira, por estar fortemente indiciado na prática de um crime continuado de VBG, anunciou hoje a PJ.

De acordo com uma nota enviada hoje pela PJ, o indivíduo em causa havia sido detido em Dezembro do ano passado, por crimes da mesma natureza tendo, na altura, ficado sob TIR, proibição de contacto com a ofendida e apresentação quinzenal na esquadra policial mais próximo de sua residência.

A detenção foi feita fora de flagrante delito, na localidade de Ribeira Bote.