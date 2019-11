​SINDPROF lamenta dificuldades na angariação de sócios

O Sindicato Democrático dos Professores (SINDPROF) considera que os trabalhadores deixaram de acreditar no sindicalismo. Em causa, as dificuldades que a força sindical, criada há dois anos, tem enfrentado na angariação de sócios, referiu hoje o SINDPROF.

A secretária executiva do SINDPROF, Vanda Medina, falava à imprensa, em São Vicente, à margem de um fórum com o objectivo de formar e capacitar os dirigentes sindicais.

“Estamos a ter grandes dificuldades. Dá-me impressão que as pessoas já não acreditam no sindicalismo, sobretudo por causa dos grandes conflitos. Normalmente, quando abordamos as pessoas a primeira coisa que vemos na expressão facial delas é isso: um bocadinho de não acreditar. Eu penso que estamos a fazer um bom trabalho. É um processo moroso, mas seguro e satisfatório, porque a cada dia estamos a angariar um sócio”, diz.

Em São Vicente, a responsável garante que o número de sócios angariado ultrapassa uma centena.

Relativamente à situação laboral da classe docente, na ilha do Monte Cara, Vanda Medina explica que não há dificuldades.

“Em Setembro e meados de Outubro fizemos visitas a todas as escolas da ilha para falar com os professores e com alguns gestores, e de uma forma geral não há problemas, não há dificuldades”, diz.

A formação, que acontece hoje e amanhã, decorre sob o lema “Empoderar para melhor servir”.

No evento participam representantes do sindicato da região Norte do país.