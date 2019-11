Assentamentos informais debatidos pela Rede Temática Protecção Civil de Cidades UCCLA

Sob o lema “Educar para Prevenir”, a cidade da Praia acolhe o “8º Encontro Técnico da Rede Temática Protecção Civil de Cidades UCCLA”

Em declarações aos jornalistas, o coordenador da rede temática da União Cidades Capitais de língua Portuguesa (UCCLA), Renato Costa disse que a questão dos assentamentos é o ponto central deste encontro

"Evidentemente, há outras matérias que são também importantes para Cabo Verde, nomeadamente as enxurradas, no caso do Fogo, a questão das erupções, mas o tema central aqui para Santiago foi a questão dos assentamentos", avança.

Renato Costa espera que do encontro saiam ensinamentos que possam ajudar a prever e resolver situações de catástrofes.

Por sua vez o presidente do Serviço Nacional da Protecção Civil, Renaldo Silva, disse a questão dos assentamentos é um problema que deve ser resolvido paulatinamente

"Temos exemplos de casas que já estão próximas de uma resolução com sucesso, no caso das barracas da Boa Vista. A cidade da Praia, em particular, tem as sus particularidades, que precisamos olhar com alguma atenção, temos acompanhado algum trabalho de mitigação que a Câmara Municipal da Praia tem feito neste domínio, requalificação de várias encostas... É um processo e acredito que o caminho que a Câmara da Praia tem trilhado, é o caminho que dará a voz aquilo que a cidade da Praia tem vindo a fazer para se tornar uma cidade resiliente ", explica.

No “8º Encontro Técnico da Rede Temática Protecção Civil de Cidades UCCLA”, que decorre até o próximo dia 15 de Novembro, participam 45 técnicos de várias instituições.