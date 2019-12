Polícia Nacional apreende dinheiro e drogas em mega-operação

Operação da Polícia Nacional resultou na apreensão de dois mil contos em dinheiro, apreensão de drogas e várias detenções.

Com especial foco no trânsito, como refere em comunicado, a PN realizou fiscalizações em 31 viaturas do Estado tendo uma delas sido apreendida. Ainda no que respeita à secção de trânsito a PN anunciou que fiscalizou um total de 867 veículos particulares tendo apreendido 29.

A mega operação, que envolveu 440 efectivos, entre Oficiais, Subchefes e Agentes de todos os ramos da Polícia Nacional resultou igualmente na detenção de 3 pessoas de nacionalidade cabo-verdiana nacionais para serem apresentados ao Poder Judicial e 83 armas brancas apreendidas. 6 tacos de “padjinha” e 3 embrulhos de cocaína foram igualmente apreendidos.

O Departamento de Estrangeiros e Fronteiras fiscalizou um total de 110 pessoas de nacionalidade estrangeira das quais 13 estão em Cabo Verde em situação irregular. 10 estrangeiros foram notificados a comparecer no DEF e 7 foram detidos para efeitos de identificação.