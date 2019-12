Realojamento na Boa Vista arranca no dia 16

A ministra de Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação, Eunice Silva, disse que o realojamento das mais de 600 famílias do bairro Boa Esperança, na ilha da Boa Vista, deve começar nos próximos dias 16 e 17 de Dezembro, num processo que se prolonga durante todo o ano 2020.

Em conferência de imprensa a ministra informou que o processo de ocupação será implementado em fases. Na primeira fase, conforme disse, serão entregues oficialmente as chaves a 41 famílias estando já as mesmas a prepararem a mudança.

“A equipa técnica já está no terreno, os dirigentes do ministério da família e do ministério de infraestrutura vão se juntar aos da Câmara para já no dia 16 começar o realojamento. Em princípio o realojamento deve ocorrer durante o dia 16 e 17, que é a mudança para as novas habitações, e no dia 18 prevê-se a demolição das barracas onde estas famílias estão neste momento”, mencionou.

A mesma fonte referiu ainda que todo o investimento no bairro Boa Esperança, considerando a requalificação da zona consolidada, a expansão e a construção, vai custar ao governo cerca de 1 milhão e 45 mil contos. Um orçamento, continuou, que vem directamente do fundo do turismo.

Eunice Silva explicou que uma parcela do bairro, foi requalificada e foram introduzidas as redes técnicas seja de água, de electricidade, a construção de vias da circulação, os passeios. Entretanto, falta as ligações domiciliárias em que, conforme a governante, a Câmara deve entrar para dar continuidade, na medida em que a própria obra já leva as redes a porta de cada família.

“Do lado onde vamos realojar é a parte do bairro que não dava para ser requalificada, tinha de ser mesmo demolida, porque a primeira parte onde intervimos as construções já eram mais estruturadas e as duas estavam alinhas”, afirmou.

Segundo Eunice Silva, as rendas variam de 13 a 30% calculados sobre o rendimento mensal do agregado familiar.

“Como foi feito o levantamento do cadastro social, avaliou-se a situação de cada agregado, saber qual é o rendimento do agregado e em função do rendimento estipulou-se a variação entre 13 e 30% correspondente a 15 contos”, apontou.

Para além de Boa Vista, a ministra indicou que em 2020 serão feitos realojamentos em dois bairros na ilha do Sal.