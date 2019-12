Da "paridade" à "imundície". Que palavras pesquisaram os cabo-verdianos em 2019?

​"Árido", "paridade", "cretcheu". Três das palavras mais pesquisadas em 2019 pelos utilizadores em Cabo Verde do dicionário online Priberam. Confira a lista e respectivas definições.

O Dicionário Priberam compilou para o Expresso das Ilhas e Rádio Morabeza as palavras mais pesquisadas ao longo do ano, a partir de Cabo Verde. O ranking inclui as consultas feitas de 1 de Janeiro a 17 de Dezembro, período durante o qual mais de 116 mil utilizadores no arquipélago realizaram cerca de 422 mil pesquisas.

A palavra mais consultada ao longo de 2019 foi “incidental”.

incidental

(incidente + -al)

Que sobrevém por incidente.

adjectivo de dois géneros

Relativo a incidente.

Em segundo lugar surge uma palavra que define muito da essência cabo-verdiana, “morabeza”.

morabeza |ê| ou |é|

(morabe + -eza)

substantivo feminino

Qualidade de quem é amável, delicado, gentil. = AFABILIDADE, AMABILIDADE, GENTILEZA

Em ano de discussão da Lei da Paridade e depois de um primeiro adiamento, em Julho, antes da aprovação, em Outubro, “paridade” foi a terceira palavra mais consultada pelos utilizadores do Priberam, em Cabo Verde.

paridade

(latimparitas, -atis)

substantivo feminino

1. Qualidade do que é par. ≠ DISPARIDADE, IMPARIDADE

2. Qualidade do que é igual ou semelhante. = ANALOGIA, PARECENÇA

3. [Economia] Equivalência ao curso cambial das moedas entre dois países ou duas praças cambiais.

4. [Matemática] Propriedade de um número em relação a ser par ou ímpar = PARILIDADE

5. [Portugal: Alentejo] Rebanho de ovelhas paridas.

A palavra “altifalante” também surge na lista, em quarto lugar. Foram várias as vezes em que a poluição sonora foi notícia, ao longo do ano que agora termina. Em Abril, os moradores da Cidadela queixaram-se de falta de sossego. Em Julho, a Polícia Nacional lançou a campanha "Verão em Segurança", atenta ao excesso de ruído.

altifalante

(alti- + falante)

substantivo masculino

1. Acessório dos aparelhos de radio-telefonia que amplifica o som, permitindo a audição em comum sem necessidade de auscultadores. (Há dois tipos de altifalantes: o de pavilhão e o difusor)

2. Aparelho destinado a ampliar e difundir os sons emitidos ao microfone.

Sinónimo Geral: ALTO-FALANTE

A seca continua a marcar a actualidade e 2019 foi o terceiro ano seguido com pouca chuva, o que obrigou à elaboração de novas medidas de mitigação do mau ano agrícola. Os cabo-verdianos procuraram por “árido”, a quinta palavra mais consultada.

árido

adjectivo

1. Estéril (por falta de humidade).

2. Pobre de imagens ou ideias.

3. [Figurado] Avaro, mesquinho.

4. Ríspido.

À semelhança de “morabeza”, “cretcheu” é outra das palavras particularmente emblemáticas em Cabo Verde, no caso, no crioulo cabo-verdiano. O termo surge em sexto lugar na lista de consultas do dicionário Priberam.

cretcheu

(do crioulo de Cabo Verde)

substantivo de dois géneros

[Cabo Verde] Pessoa muito estimada = QUERIDO

Na sétima posição está “monopartidarismo”, palavra que aparece no top, no ano em que a Assembleia Nacional aprovou a atribuição de uma pensão às vítimas de tortura do regime de partido único, que vigorou em Cabo Verde entre 1975 e 1991.

monopartidarismo

(monopartidário + -ismo)

substantivo masculino

[Política] Sistema em que há apenas um partido político = UNIPARTIDARISMO

Em oitavo lugar, no ranking das palavras mais pesquisadas: “falta”.

falta

(latim *fallita, feminino de *fallitus, alteração de falsus, -a, -um, particípio de fallo, -ere, enganar)

substantivo feminino

1. Acto ou efeito de faltar.

2. Ausência de coisa precisa, útil ou agradável = CARESTIA ≠ ABUNDÂNCIA, FARTURA

3. Privação, carência.

4. Não comparência a evento aprazado, obrigatório ou habitual = AUSÊNCIA

5. Atitude ou conduta digna de reprovação = DEFEITO, ERRO, FALHA, IMPERFEIÇÃO

6. [Religião católica] Transgressão de preceito religioso = CULPA, PECADO

7. [Desporto] Desrespeito ou não cumprimento de regras desportivas = INFRACÇÃO

8. Falecimento, morte.

A nona palavra sugere uma preocupação com a falta de limpeza e com o lixo: “imundície”.

imundície

(latim immundities, -ei)

substantivo feminino

1. Porcaria, sujidade.

2. Falta de limpeza.

3. Lixo.

4. [Brasil] [Caça] Caça miúda de pêlo.

Sinónimo Geral: IMUNDÍCIA, IMUNDICE

Finalmente, a fechar o top 10, “cabo-verdianidade”.

cabo-verdianidade

(cabo-verdiano + -idade)

substantivo feminino

1. Qualidade própria do que é cabo-verdiano. = CABO-VERDIANISMO

2. Carácter específico da cultura ou da história de Cabo Verde = CABO-VERDIANISMO

3. Sentimento de amor ou de grande afeição por Cabo Verde.

Na lista de países que mais recorrem ao popular dicionário, Cabo Verde ocupa a 11ª posição, atrás de Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Estados Unidos, Espanha, Reino Unido, França, Suíça e Alemanha.

O Dicionário Priberam da Língua Portuguesa é um dicionário online de português contemporâneo. Numa iniciativa conjunta com o Priberam, a Rádio Morabeza apresenta, de segunda a sexta-feira, no programa "Primeiro Plano", o espaço 'palavra do dia'.

Esta semana, e em parceria com a Lusa, o dicionário lançou O Ano em Palavras, a partir da selecção de algumas das palavras mais pesquisadas, a nível global. “Obliteração”, “bossa nova”, “pináculo” ou “entronização” estão entre os termos seleccionados.