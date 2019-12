Período de industrialização da cana-de-açúcar para produção de grogue inicia-se a 01 de Janeiro de 2020 – IGAE

O período de industrialização da cana-de-açúcar para produção de grogue começa a 01 de Janeiro de 2020, informou hoje, em comunicado, a Inspecção-geral das Actividades Económicas (IGAE).

De acordo com a nota informativa, os alambiques irão ser desselados pelos inspectores mediante apresentação de licença industrial válida, evitando-se a produção ilegal e todas as consequências que derivam da lei.

A IGAE, de acordo com a mesma fonte, aproveita ainda para informar aos produtores que devem fornecer informações sobre a quantidade de grogue produzido e vendido no ano 2019, a quantidade de grogue em stock e local onde este se encontra.

A IGAE solicita ainda informações sobre a lista de clientes e declaração da origem da matéria-prima que irá processar-se no ano de 2020, relembrando, por outro lado, que a utilização de açúcar e de outras substâncias são proibidas na produção do grogue.

A IGAE é órgão da polícia criminal encarregada de promover acções preventivas e repressivas em matéria de infracções anti-económicas e contra a saúde pública.

Conta, actualmente, com delegações nas ilhas de São Vicente e do Sal, permitindo, assim, dar respostas, de forma “mais célebre”, nas suas actuações no território nacional.