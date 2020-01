Uniapac – África preocupada com o emprego jovem, as mudanças climáticas e a demografia em Africa

O emprego jovem, as mudanças climáticas e a demografia são alguns dos pontos centrais do Plano Estratégico da Confederação Internacional das Associações dos Líderes Empresariais e Institucionais Cristãos para a Região Africana (Uniapac – África), que foi entregue ao presidente da República pela presidente da referida associação.

Em declarações aos jornalistas, Milucí Barbosa, presidente da confederação, diz que no âmbito do plano estratégico para os próximos três anos serão realizados seminários para reflexão sobre a problemática do emprego decente para os jovens, um dos três maiores desafios que actualmente se enfrentam.

"Os principais desafios são o emprego jovem e decente, as mudanças climáticas e a demografia, portanto é trabalhar esses três aspectos no seio das empresas, das famílias, e dos jovens. Dentro do nosso plano estratégico para os próximos três anos vamos ter seminários de sensibilização, para reflectir, em três países na Africa. Em Cabo verde já fizemos, vamos fazer no Senegal, Burkina Faso e Costa de Marfim. Vamos reflectir sobre esse tema e ao mesmo tempo apresentar projectos concretos que os jovens vão realizarem em cada país " avança.

A confederação Internacional das Associações dos Líderes Empresariais e Institucionais Cristãos para a Região Africana (Uniapac – África) foi criada a 26 de Fevereiro de 2010, em Ouagadougou, Burkina Faso.