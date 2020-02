Embarcação “Fátima”, desaparecida na Boa Vista, encontrada na zona de Pedra Badejo

A embarcação “Fátima”, que se encontrava desaparecida na Boa Vista com um pescador a bordo, foi encontrada na zona de Pedra Badejo, ilha de Santiago, confirmou esta quinta-feira o comandante de esquadra da Policia Nacional de Santa Cruz.

Conforme nota de imprensa enviada pela Guarda Costeira, ainda perseguem as buscas para encontrar o pescador que desapareceu desde o dia 09, numa zona de fundeadouro, na localidade de Curral Velho, na ilha de Boa Vista, onde foi visto pela última vez.

De acordo com a mesma fonte, activado o alerta, no dia 10, o navio patrulha Djéu, que se encontra na ilha de Santiago, dirigiu-se para a área onde a embarcação foi vista pela última vez, efectuando buscas durante o dia na zona sul de Boa Vista.

Ainda sobre as diligências, no dia seguinte, deu-se continuidade às buscas, que foram alargadas para a zona sul de Boa Vista e norte das ilhas de Santiago e Maio.

Já na quarta-feira, Djéu prosseguiu com as buscas até ao pôr do sol, na zona norte e leste da ilha de Santiago e oeste e norte da ilha do Maio.

A Guarda Costeira avançou ainda que nesse mesmo dia foram informados pelo proprietário da embarcação “Fátima” que a mesma foi encontrada na zona de Pedra Badejo, ilha de Santiago.

Este facto veio a ser confirmado pelo comandante de esquadra da Policia Nacional de Santa Cruz.

“Neste momento continuam as buscas pelo pescador desaparecido nas zonas costeiras da ilha de Santiago e Maio pelas diferentes entidades competentes”, refere a nota da Guarda Costeira.