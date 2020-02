Privados e sindicatos “satisfeitos” com roteiro para a construção da visão de Cabo Verde para 2030

Os representantes do privado, da CCSL e da UNTC-CS manifestaram-se, esta terça-feira. satisfeitos com o roteiro para a construção da visão do país para 2030, alegando que o desenvolvimento só será possível com a execução dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Em declarações à imprensa, após a reunião do Conselho da Concertação Social, o representante do sector privado, José Luís Neves, adiantou que o futuro do sector e cumprimento dos ODS passarão, fundamentalmente, pela construção de empresas sustentáveis do ponto de vista económico e financeiro, mas também ambiental e da responsabilidade social.

Quanto ao emprego jovem, o representante dos empresários congratulou-se com a decisão do Governo e o debate, quarta-feira, na Assembleia Nacional, da proposta de lei que propõe a reactivação do Observatório do Emprego, agora designado Observatório do Mercado de Trabalho.

O presidente da Confederação Cabo-Verdiana dos Sindicatos Livres (CCSL), José Manuel Vaz, por seu turno considerou o debate do tema levado à reunião da Concertação Social “positivo” por achar tratar-se de um documento abrangente no que toca aos sectores do desenvolvimento económico e social do país.

“Tendo em consideração que foi uma primeira apresentação, patenteamos a proposta no sentido de que, em outros debates sobre o documento, fossem envolvidos sindicatos de outros sectores”, disse.

Quanto à proposta para a criação de um Observatório do Mercado de Trabalho, Manuel Vaz considerou-a positiva visto que irá permitir aos parceiros terem uma noção exacta e científica do mercado de trabalho no país.

Para a secretária-geral da União Nacional dos Trabalhadores de Cabo Verde – Central Sindical (UNTC-CS), Joaquina Almeida, o balanço é “positivo” tendo em consideração que a ordem do dia foi a apresentação da agenda de estratégia do desenvolvimento sustentável 2030.

“Demos o nosso aval positivo porque tratava-se de uma primeira fase, um roteiro, que virá de novo à concertação social para debate. A par disso, nós estávamos esperançados de que o Governo ia trazer à negociação alguma coisa para os trabalhadores devido às manifestações feitas em Janeiro”, disse.

Quanto às revindicações dos trabalhadores quanto à reposição do poder de compra, Joaquina Almeida adiantou que a UNTC-CS não irá 'baixar os braços' e que a central sindical irá continuar a lutar contra a injustiça social, precaridade laboral, discriminação laboral, entre outros assuntos.

No que toca ao Observatório do Mercado de Trabalho, realçou que a UNTC-CS deu o seu aval positivo pois entende tratar-se de uma “boa medida” e, pelo facto de situar-se no Conselho Económico Social e Ambiental, um órgão constitucional criado em 2014.

O roteiro para a construção da visão de Cabo Verde para 2030, que alinha com os ODS, vai ser apresentado nos próximos dias ao Conselho de Ministros para apreciação e aprovação final, segundo o ministro das Finanças, Olavo Correia.