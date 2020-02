CMP recebe 1638 candidaturas para atribuição de “Casa para Todos”

A Câmara Municipal da Praia (CMP) recebeu 1638 candidaturas para as 309 habitações de interesse social ainda disponíveis na capital e que foram realizadas no âmbito do antigo programa “Casa Para Todos", classe A.

Através de uma nota na página oficial do Facebook, a CMP anunciou que iniciou a 07 de Janeiro de 2020, a análise de 1638 candidaturas para a atribuição de habitações “Casa para Todos". O número de interessados é mais do que o quíntuplo das casas disponíveis: 309. A edilidade informa ainda que até 24 de Fevereiro será afixada uma lista provisória de candidaturas admitidas e não admitidas. Os candidatos não admitidos terão o prazo de 5 dias úteis, de 24 de Fevereiro a 2 de Março, para reclamarem a sua não admissão. “Decorrido o prazo supra-referido, o júri publicará, no prazo de 5 dias uma lista final das candidaturas admitidas e não admitidas (até 07 de Março)”, refere a publicação. Até 24 de Março será afixada uma lista provisória de atribuição de habitação de interesse social. A lista provisória será afixada nos Paços do Concelho, Plateau, a partir do dia 24 de Fevereiro e os candidatos têm o prazo de 5 dias úteis para fazerem a reclamação. “Posto isto, findo o prazo de 10 dias, um relatório fundamentado, contendo a lista final com a classificação ordenada dos candidatos para efeitos de atribuição das habitações de interesse social, de acordo com o critério de classificação fixado. ( Até 9 de Abril de 2020)” será divulgado, consta. O concurso público para acesso a 309 habitações de interesse social foi lançado a 28 de Outubro de 2019 pela Câmara Municipal da Praia. Na época, a vereadora da Acção Social, Género, Educação-Pré-Escolar e Habitação, Ednalva Cardoso, avançou que pessoas que sejam contempladas com as habitações terão depois que pagar uma renda mensal. Dentro dos critérios de selecção, em caso de empate, será dada prioridade a invisuais, pessoas com mobilidade reduzida, e idosos a partir dos 65 anos, com agregado familiar alargado. As habitações da classe A ficam localizadas nos bairros de São Pedro Latada e Achada Limpo.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.