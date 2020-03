Cruz Vermelha apresenta Plano de Instrução no Conselho Executivo

A Cruz Vermelha de Cabo Verde apresentou esta quarta-feira, um Plano de Instrução, para fazer face ao novo coronavírus, que já atingiu vários países do mundo. Este plano foi aprovado no Conselho Executivo que esteve reunido ontem, na cidade da Praia.

Segundo José Candeias, membro do Conselho Superior da Cruz Vermelha de Cabo Verde, esta reunião visa preparar e capacitar os voluntários, para lidar com os casos do novo coronavírus.

“E o nosso propósito é preparar e capacitar, junto das outras instituições, os nossos voluntários, para intervir lá onde forem chamados”, indica.

Conforme José Candeias, neste momento estão a trabalhar com mais de 1400 voluntários, e avisa que estão abertas as inscrições e recenseamento para mais interessados.

O Director Nacional de Saúde, Artur Correia que esteve presente no encontro, disse que Cabo Verde está, neste momento na fase de preparação, porque ainda não há nenhum caso confirmado.

“Vamos brevemente avaliar a situação do país, mas estamos preparados para fazer uma boa vigilância e detectar o mais rapidamente possível os casos”, avisa.