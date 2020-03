​Governo quer todos envolvidos no combate ao Covid-19

O ministro da saúde e da Segurança Social diz que a situação de pandemia de coronavírus é uma luta de todos e um momento de confiança e responsabilidades. Arlindo do Rosário realça que o sistema de saúde conta inclusive com médicos reformados para fazer face ao Covid-19, apesar de o país ainda não ter registado casos da doença.

Numa declaração política feita hoje no arranque da segunda sessão parlamentar de Março, o governante afirmou que Cabo Verde conta também com os parceiros internacionais.

“Conto com todos. E nesse todo incluo os profissionais [de saúde] que estão já na reforma e que poderão trazer a sua experiência e saber. Assim como o país continuará seguramente a contar com os nossos parceiros internacionais através da cooperação bilateral ou multilateral com o sistema das Nações Unidas e com a OMS. Juntos somos mais fortes”, diz.

A tutela explica que desde o início dos primeiros casos a nível mundial, o executivo tem seguido o caminho da prevenção e combate a doença.

“Este é o momento de confiança e responsabilidade. Os governos têm a responsabilidade de acelerar, reforçar e ampliar a sua acção, implementando estratégias eficazes de contenção, activando e reforçando sistemas de respostas às emergências, aumentando significativamente a capacidade de testar e tratar os pacientes, preparando os hospitais garantindo recursos e pessoal e implementando procedimentos médicos que salvam vidas. Este é o caminho que temos percorrido desde a primeira hora”, aponta.

Cabo Verde continua livre da infecção por coronavírus. Até ao momento, todas as análises aos vários casos suspeitos de Covid-19 deram resultado negativo.

O plano de contingência prevê, entre outras medidas, a interdição, a partir das 24h de hoje e por três semanas, dos voos provenientes de Portugal, Estados Unidos da América, Brasil, Senegal e Nigéria. Também os voos oriundos de Itália estão proibidos. Arlindo do Rosário esclarece que as evacuações sanitárias de emergência continuam a ser garantidas, e promete dar atenção às questões laborais e de segurança social.

O MpD, assim como os partidos da oposição com assento parlamentar, aplaude as medidas do Governo. A líder da bancada parlamentar do partido no poder, Joana Rosa, tranquiliza os cabo-verdianos relativamente a segurança alimentar.

“É preciso tranquilizar os cabo-verdianos que o país tem condições para garantir segurança alimentar, para que possamos evitar açambarcamentos, aproveitamentos para que os cabo-verdianos possam, na tranquilidade enfrentar este momento”, refere.

O PAICV também fez uma declaração política sobre o novo coronavírus. A deputada do partido no poder, Ana Paula Santos, chama atenção para a gravidade da situação, e pede o engajamento de todos.

“Cabo Verde tem que fazer o que estiver ao seu alcance para impedir que vidas possam vir a ser ceifadas por esta epidemia que tem deixado rastos de agressividade e de impiedade por todos os lados por onde tem passado, principalmente se não for encarada com responsabilidade, determinação e muito profissionalismo e engajamento de todos”, enfatiza.

A UCID diz que o combate ao novo coronavírus deve ser individual, colectivo e nacional. Dora Pires apela às instituições de saúde e a população para que cumpram rigorosamente todas as indicações.

“O nosso apelo vai para as instituições de saúde mas também para toda a população no sentido de cumprirem rigorosamente todas as indicações dadas. Também neste momento toda a nossa solidariedade e força vai para os profissionais de saúde”, diz.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infectou mais de 203 mil pessoas, das quais mais de 8.200 morreram. Das pessoas infectadas em todo o mundo, mais de 82 mil recuperaram da doença.

O surto começou na China, em Dezembro, e espalhou-se por mais de 146 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.