Actividades extra-parlamentares e visitas à Assembleia Nacional suspensas

Anúncio foi feito esta tarde pelo Presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos, em conferência de imprensa. Sessões parlamentares, para já, vão continuar.

O presidente da Assembleia Nacional anunciou que a partir de hoje fica "vedada a realização de eventos extra-parlamentares de carácter cívico, social e cultural no edifício da Assembleia Nacional". A decisão, apontou, é tomada em coordenação com os grupos parlamentares e na sequência das medidas de contingência anunciadas pelo governo para evitar a entrada da covid-19 em Cabo Verde.

Para além desta medida, o Presidente da Assembleia Nacional adiantou que, até 31 de Maio, as sessões parlamentares passam a realizar-se sem assistência do público nas galerias da Sala de Sessões e ficam suspensas visitas individuais e de grupo.

"Com excepção das Sessões Plenárias e das Jornadas Parlamentares, fica condicionada a realização de a realização de eventos parlamentares que impliquem aglomeração de pessoas no Palácio da Assembleia Nacional", referiu Jorge Santos dizendo ainda que todas as acções parlamentares fora da sede da Assembleia Nacional "estão igualmente suspensas". Assim como todas as deslocações e missões oficiais externas, "no quadro dos compromissos assumidos a nível internacional pela Assembleia Nacional".

"As deliberações deste artigo são válidas até 31 de Maio", concluiu Jorge Santos.