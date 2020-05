Assembleia Nacional avalia pedido de prorrogação do estado de emergência

​A Assembleia Nacional convocou para a manhã deste sábado uma sessão extraordinária para debater e autorizar o pedido do Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, para a prorrogação do estado de emergência nas ilhas de Santiago e Boa Vista.

Segundo a convocatória do presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos, a sessão, que terá início às 09:00, tem como único ponto da ordem do dia, a “autorização ao Presidente da República para a segunda renovação do estado de emergência”.

O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, anunciou esta sexta-feira, que decidiu prorrogar o estado de emergência por mais 12 dias nas ilhas de Santiago e da Boa Vista, a vigorar das 00:00 de 03 de Maio até às 24:00 de 14 de Maio.

“Nos termos constitucionais e na qualidade do Presidente da República, tomei a seguinte decisão: prorrogar o estado de emergência apenas nas ilhas da Boa Vista e de Santiago por um período de 12 dias”, anunciou o chefe do Estado numa comunicação à Nação, a partir do Palácio da Presidência.

Jorge Carlos Fonseca, justificou que a cessação do estado de emergência nas ilhas da Boa Vista e Santiago nas datas previstas na primeira prorrogação, representaria um “risco ainda relevante de aceleração do ritmo de contágio e de possível descontrolo da pandemia".

Santiago e Boa Vista em Estado de Emergência por mais 12 dias Prolongamento foi anunciado hoje pelo Presidente da República. Jorge Carlos Fonseca aproveitou para homenagear "a memória de dezenas de cabo-verdianos falecidos na Europa e nos Estados Unidos", vítimas de COVID-19. Com as ilhas da Boa Vista e Santiago "a concentrarem a quase totalidade dos casos da doença", Jorge Carlos Fonseca anunciou esta tarde o prolongamento do Estado de Emergência nestas duas ilhas.

O estado de emergência vigora em Cabo Verde desde 02 de Abril, tendo no dia 27 de Abril sido levantado para as ilhas sem qualquer registo de COVID-19 (Santo Antão, São Nicolau, Sal, Maio, Fogo e Brava). Para as ilhas de Santiago, São Vicente e Boa Vista, com casos positivos do novo coronavírus, foi alargado até às 24:00 de 02 de Maio. Agora, vai continuar apenas nas ilhas de Santiago e Boa Vista.

De acordo com a última actualização do Ministério da Saúde, o número total de casos confirmados de infecção é de 123.

Dos casos confirmados, registam-se 18 recuperados e dois óbitos.