Vice-PM anuncia criação de grupo de trabalho para preparar estratégia para o período pós-pandemia

O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, anunciou esta segunda-feira a criação de um grupo, composto por vários especialistas, nacionais e estrangeiros, para ajudar o Governo a preparar uma estratégia para o período pós-pandemia.

Olavo Correia fez este anúncio na sua página da rede social, quando comentava o crescimento do produto interno bruto (PIB), de Cabo Verde em 5,7% no quarto trimestre de 2019.

“Não obstante este resultado positivo, infelizmente, temos de estar cientes de que o quadro mudou. Temos, igualmente, de começar a preparar o “novo” futuro. Um futuro envolto em tantas mutações, turbulências e incertezas”, escreveu.

Conforme o governante, este é tempo de os líderes estarem à altura do desafio, a todos os níveis.

“Cabo Verde precisa do nosso empenho, do nosso compromisso e da nossa generosidade. O recomeço não será tarefa fácil. Temos de ser disruptivos”, continuou.

Na mesma publicação, Olavo Correia ressaltou que haverá pela frente um mundo com mais pobreza, mais exclusão, mais desemprego, menos oportunidades para os jovens e mulheres e com mais limites e fronteiras.

“Estaremos, por isso, perante um desafio gigantesco. Este é o desafio das nossas vidas. Não tenhamos dúvidas”, acrescentou.

Por isso, frisou que, na qualidade de ministro que tutela a área do Planeamento, irá criar, durante esta semana, um grupo de trabalho, convidando vários especialistas, no país e no estrangeiro, para ajudar o Governo a preparar uma estratégia para o período pós-pandemia.

“Iremos, igualmente, criar uma plataforma digital para permitir a contribuição de todos.

“Depois da tempestade vem a bonança. Estaremos confrontados com um novo futuro e Cabo Verde tem de estar preparado para o “sprint” inicial”, finalizou.