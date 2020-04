Governo enaltece parceria tripartida com Cuba e Luxemburgo que trouxe médicos cubanos

O Governo enalteceu hoje a parceria tripartida recorde entre Cabo Verde, Cuba e Luxemburgo, que permitiu a vinda de um contingente de 33 médicos/enfermeiros cubanos, num projecto “importante para salvar vidas” na luta contra a covid-19.

Em cerimónia oficial de apresentação pública, o ministro dos Negócios Estrangeiros realçou que o Governo prioriza “salvar as pessoas”, sem que ninguém fique para trás, afirmando que este projecto, orçado em pouco mais de meio milhão de euros, financiados pelo Luxemburgo, Cuba e Cabo Verde, foi montado em menos de dez dias.

Luís Filipe Tavares manifestou o seu reconhecimento ao Governo do Grão Ducado do Luxemburgo pela rapidez como este país europeu respondeu às preocupações e solicitações das autoridades cabo-verdianas, e ao ministro da saúde, Arlindo do Rosário, para que este projecto tornasse realidade.

O governante agradeceu, igualmente, o empenho da Cuba e da sua embaixadora em Cabo Verde pelo seu esforço pessoal em como toda esta montagem foi alinhavada rapidamente, tendo aproveitado a ocasião para destacar o empenho dos profissionais de saúde pelo “extraordinário trabalho feito para salvar vida e pelo sacrifício” a esta causa.

Luís Filipe Tavares exortou os cabo-verdianos a apoiarem “incondicionalmente e incansavelmente” os profissionais de saúde neste momento “difícil que o País atravessa” e garantiu ao povo que o “Governo vai continuar a trabalhar com muita determinação para salvar vidas e melhorar o sofrimento dos que mais sofrem, as mais vulneráveis”.

Pediu a todos que fiquem em casa e que o executivo fará chegar os programas que tem estado a realizar a todas as famílias.

Enquanto isto, a encarregada dos Negócios Estrangeiros de Luxemburgo agradeceu a Cuba pela rápida disponibilização desta equipa médica e abertura para trabalhar nesta cooperação tripartida “num esforço exemplar”, numa altura também considerada difícil para este país da América Latina, também a braços com a pandemia da covid-19.

Angel da Cruz disse que o Luxemburgo, assim como todos os estados membros da União Europeia, acredita ser importante para o futuro de todos assegurar que projectos de amizades entre povos e solidariedade internacional se multipliquem.

Também a embaixadora da Cuba na República de Cabo Verde destacou a cooperação triangular entre os três estados, como sendo um exemplo de cooperação norte/sul “muito necessária” neste momento de pandemia e que deve permanecer futuramente, para que actos de solidariedade do tipo sejam fortalecidos em todo o mundo.

Rosa Wilson disse ser importante esta solidariedade para fazer frente a pandemia da covid-19, que coloca “sérios riscos” a toda a humanidade, tendo sublinhado que a cooperação Cuba/Cabo Verde… que já dura há 45 anos, tem um “vasto historial” na formação de quadros nas mais diversas especialidades, para além da vinda de brigadas médicas.

Cabo Verde regista actualmente 82 casos de covid-19, sendo 52 na ilha da Boa Vista, 28 no município da Praia (dois dos quais vindos da Boa Vista), um no concelho do Tarrafal e um na ilha de São Vicente.

Dos casos confirmados, registou-se um óbito, um cidadão inglês de 62 anos, que se encontrava de férias na ilha da Boa Vista, e um doente recuperado.

Desde o dia 18 de Abril que está em vigor um segundo período de estado de emergência em Cabo Verde, decretado pelo Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, sendo que para as ilhas da Boa Vista, Santiago e São Vicente, todas com casos de covid-19, vai até às 24:00 de 02 de Maio, e nas restantes ilhas habitadas, sem casos diagnosticados, o estado de emergência vai até às 24:00 de 26 de Abril.