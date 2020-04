Cabo Verde recebe da OMS e Fundação Jack MA-Alibaba apoio para melhorar resposta de diagnóstico

Cabo Verde recebeu esta segunda-feira um conjunto de dispositivos médicos e acessórios da OMS e da Fundação Jack MA-Alibaba, que irá contribuir para a melhoria da capacidade de resposta de diagnóstico da COVID-19.

Em declarações à imprensa, a presidente do Instituto Nacional da Saúde Pública (INSP), Maria da Luz Mendonça, que esteve no aeroporto da Praia acompanhado pelo representante da OMS para receber a oferta, considerou este donativo “um acto muito bem-vindo para o País”.

“Estamos numa fase em que a epidemia está a aumentar, pelo que teremos de ter todos os equipamentos e toda a capacidade para diagnóstico das pessoas. Essa doação vem colmatar a necessidade que tínhamos em termos de reagentes e outros”, disse.

Segundo Maria da Luz Mendonça, com este donativo Cabo Verde irá aumentar em grande parte a sua capacidade de diagnóstico, já que o país tinha competência para a realização de 1.800 a dois mil testes.

Ainda segundo a presidente do INSP, o País contava com mais 18 mil testes ofertados, numa primeira fase, pela Fundação Jack MA-Alibaba, mas que por falta de reagentes não podiam fazer nada. “Hoje com a confirmação de que chegaram mais kits de extracção, então vamos poder fazer mais testes”, afirmou.

Informou que o Governo já fez outras encomendas de reagentes e que estão a ser negociadas com o Banco Mundial e a Empresa Nacional de Produtos Farmacêuticos (Emprofac), visando, com isso, o aumento da capacidade de diagnóstico e dar combate a epidemia da COVID-19.

Com o aumento dos casos positivos na Cidade da Praia, Maria da Luz Mendonça, informou que vão primar por aumentar as acções de comunicação, informação e sensibilização das pessoas sobre os cuidados a ter para não adquirir o vírus da COVID-19.

Para o representante residente da Organização Mundial da Saúde em Cabo Verde (OMS), Hernando Agodelo, a doação entregue ontem a Cabo Verde é resultado de um trabalho que vem sendo feito a nível mundial para apoiar, todos os países, a dar mais resposta a nível do novo coronavírus.

“Esta remessa foi coordenada a nível da África, com a parceria das Nações Unidas, o Programa Mundial Alimentar e a OMS, tendo-se recolhido alimentos, equipamentos, reagentes e materiais de que necessitam alguns países para poderem dar respostas a esta pandemia”, acrescentou.

Este voo vindo da Etiópia e que chegou hoje na Cidade da Praia, informou, já passou por Benim e agora vai para São Tomé e Príncipe e Angola e trás na sua bagagem equipamentos de protecção individual indispensáveis para a protecção dos seres humanos.

Consta da lista da doação da Fundação Jack MA-Alibaba, 18.900 meios de transporte, 3.600 fatos completos, 3.800 viseiras, 9.500 luvas e 36 termómetros infravermelhos.

Esta doação insere-se numa série de iniciativas de ajuda da Fundação Alibaba e Jack Ma para apoiar as áreas do mundo mais afectadas pela crise de COVID-19, disponibilizando e fornecendo vários tipos de materiais médicos à Ásia, Estados Unidos, África e Europa.

Fundação Alibaba e Jack Ma estão também a financiar pesquisas e o desenvolvimento das opções de tratamento do vírus na China, no Peter Doherty Institute for Infection and Immunity (Austrália) e na Columbia University (EUA).

Cabo Verde conta com 114 pessoas infectadas pelo o novo coronavírus, sendo 60 na ilha de Santiago (dos quais 57 no concelho da Praia, dois no concelho do Tarrafal, um em São Domingos), 53 na Boa Vista e um em São Vicente.

Do total dos 114 casos confirmados constam dois recuperados e um óbito.