COVID-19: "Taxa de ataque permite dizer que são de esperar muitos mais casos" na Praia

O Director Nacional de Saúde anunciou, esta terça-feira à tarde, que para além dos 11 casos positivos registados na Praia foi detectado "um caso suspeito em São Filipe, no Fogo" e há, ainda, 252 amostras pendentes, das quais 218 são da Praia.

Segundo Artur Correia, o elevado número de amostras pendentes registadas na Praia tem como explicação "a intensa actividade de investigação epidemiológica, junto dos contactos para se identificarem eventuais novos casos".

Em internamento estão 145 pessoas, das quais "123 estão na Praia, a Boa Vista continua com 19, no Tarrafal são duas pessoas e em São Vicente uma pessoa".

Sem mudanças está o número de pessoas consideradas curadas ou com alta hospitalar que se mantém assim nas 37.

Respondendo às questões colocadas pela comunicação social, Artur Correia explicou que em relação a um número real de pessoas que poderão estar doentes com COVID-19 o Ministério da Saúde "tem previsões, estimativas do número de casos. Neste momento, podemos calcular esse número com base na taxa de incidência e fazer essa projecção. Mas não queremos alarmar as pessoas, mas com certeza que a taxa de ataque permite dizer que são de esperar muitos mais casos. Por isso é que todos os dias eu digo que vão aparecer mais casos. No campo da teoria os dados apontam para que possam aparecer mais casos, mas isso vai depender daquilo que nós formos capazes de fazer. Nós Saúde, nós população".

Já em relação à paciente de São Vicente que se mantém internada até hoje, Artur Correia disse que "a paciente já vez vários exames, vários testes de PCR que tinham dado positivo, mas no último teste que fez deu negativo". Falta agora o último exame, que deve chegar à Praia em breve, para se poder ter os critérios para ter alta".

Cabo Verde regista até este momento 186 casos, sendo 127 na ilha de Santiago (124 na Praia, dois em Tarrafal e um em São Domingos), 56 na Boa Vista e um em São Vicente.