Pandemia custa quatro mil contos mensais só em máscaras ao Hospital Agostinho Neto

O Hospital Agostinho Neto (HAN) tem gastado, desde o início da pandemia de COVID-19, cerca de quatro mil contos mensais para aquisição de máscaras. A afirmação é do PCA do hospital central da Praia, ao falar esta manhã, no acto de entrega ao Hospital e Polícia Nacional (PN) de máscaras cirúrgicas e máscaras FFP2, doadas pelo Banco de Fomento Internacional (BFI).

Júlio Andrade refere que, antes da pandemia, o Hospital do Agostinho Neto, gastava aproximadamente 500 a 600 contos em máscaras de protecção por mês. "Neste momento estamos com entre 3 mil a 4 mil contos mês", o que significa cerca de seis vezes mais. O PCA especifica que são usados vários tipos de mascaras, "não só mascaras cirúrgicas, como FFP2, que aumenta a segurança... Para cada nível de segurança temos que utilizar equipamentos que aumentam a protecção dos trabalhadores e que têm custos cada vez mais elevado, mas neste momento, de facto, o custo explodiu completamente em relação ao funcionamento do hospital", explica. Por seu lado, o administrador do BFI, Adalberto Mendes, disse que a doação das máscaras é um acto simbólico para apoiar os que estão na linha da frente do combate à COVID-19. " É uma oferta simbólica para ajudar, neste combate, as principais pessoas que enfrentam este desafio, e que estão na linha da frente do combate", avança O valor total desta doação é de um milhão de escudos e a mesma foi entregue ao HAN e à Polícia Nacional.

