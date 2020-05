Câmara de Santa Catarina reabre hoje

A Câmara Municipal de Santa Catarina começa hoje, 18, a reabrir os serviços, de uma forma gradual e com acompanhamento permanente, permitindo a cada momento os reajustes necessários.

As medidas adoptadas pelo executivo camarário, segundo uma nota enviada, foram socializadas e receberam contributos num encontro de concertação que teve lugar na passada sexta-feira, 15, e que reuniu presidente, vereadores e directores da autarquia.

Conforme a mesma fonte, estas medidas têm por base a reorganização dos serviços internos e externos do município, com um novo arranjo na afectação de funcionários e num novo modelo de funcionamento, implementando também medidas de protecção dos servidores públicos, mas ainda permitindo o distanciamento dos utentes, decorrente das indicações do Governo e das autoridades sanitárias.

O atendimento ao público irá ocorrer praticamente em todos os serviços, à excepção dos Espaços Jovem e infra-estruturas desportivas e culturais.

Em relação ao encontro, a mesma fonte indica que se procedeu ao balanço de todas as medidas tomadas e executadas desde o início desta crise da COVID-19, aproveitando para redefinir algumas medidas, principalmente de apoio as famílias que estão mais ligadas a actividades informais.

Foram também avançadas possibilidades de parcerias com instituições de micro-finanças de modo a permitir a massificação de apoios aos operadores informais, por forma a terem algum capital disponível para reiniciarem as suas actividades.

“Uma atenção especial vai suscitar ainda o arrendamento de imóveis propriedades do município, nomeadamente, equacionando a redução de rendas caso persistam dificuldades de pagamento por parte das pessoas”, lê-se na nota.

A edilidade equaciona, ainda, possibilidade de redução de algumas taxas e, no que respeita ao Terminal Rodoviário, mantém-se o não pagamento das senhas por parte dos condutores.

Medidas de estímulo à actividade económica, numa óptica de os pequenos empreendedores e as micro-empresas reiniciarem as suas actividades, o reforço da área social e da mobilização de água, agilizando o processo de instalação de uma dessalinizadora em Ribeira da Barca, fazem parte igualmente deste lote de medidas.

No encontro, foi também sublinhado o ambiente de civismo e cidadania com que a população de Santa Catarina tem cumprido com as orientações das autoridades, decorrentes do Estado de Emergência.

Cabo Verde regista até este momento 328, sendo ilha de Santiago com 269 ( 262 na Praia, quatro em São Domingo, dois em Tarrafal e um em Santa Cruz), Boa Vista 56 e São Vicente com três. Há 84 recuperados e três óbitos.