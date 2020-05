Instalação de tendas irá permitir evidenciar o nível da circulação do vírus na comunidade – ministro

O ministro da Saúde afirmou hoje que a instalação de tendas em vários bairros da capital irá permitir evidenciar o nível da circulação do vírus na comunidade, alertando, entretanto, que os testes rápidos não são testes de diagnóstico.

Arlindo do Rosário fez estas declarações à imprensa, à margem de uma visita que efectuou hoje aos bairros do Tira Chapéu e Várzea onde estão a decorrer actividades multissectoriais de intervenção comunitária e realização de testes rápidos para diagnóstico da covid-19.

“A transmissão na Praia é uma transmissão claramente comunitária, passamos de uma fase que não é apenas buscar apenas contacto, mas estamos junto da comunidade a tentar evidenciar a presença do vírus, isolar os casos”, afirmou, ressalvando, que os testes que derem positivo, através dos testes rápidos, serão confirmados através dos testes PCR molecular.

Entretanto, frisou, os testes rápidos que estão sendo feitos não são testes de diagnóstico da doença da COVID-19, sublinhando, por outro lado, que a massificação dos testes ajuda na identificação de eventuais casos que serão isolados para evitar a propagação da doença.

Comparando a evolução do vírus e as medidas de contenção no combate a COVID-19 nas ilhas de Santiago e da Boa Vista, o responsável pela pasta da Saúde disse que comportamento da epidemia nas duas ilhas é “completamente diferente”.

Lembrou, neste sentido, que na Boa Vista foi registado um número de casos relativamente grande, mas que foi num espaço confinado, um hotel, e que na ilha de Santiago a transmissão tem sido comunitária afectando vários bairros.

Para o governante, as pessoas começaram a assumir a responsabilidade e a importância da protecção, acrescentando que, independentemente da continuidade ou não do estado de emergência, já há uma percepção de que o combate a covid-19 em Cabo Verde depende do envolvimento de todos.

“Temos que ter orgulho daquilo que tem sido feito pelas autoridades, mas também pela população, penso que aqui em Santiago na capital, temos todas as condições porque quando vejo essa adesão, todos a utilizarem máscaras e essa transcendência da epidemia, acredito que podemos voltar a normalidade com vírus”, salientou, referindo que o País não registou o pico de vírus graças às medidas que estão sendo tomadas.

Informou, por outro lado, que chega a Cabo Verde esta quarta-feira, 27, um voo sanitário proveniente da China com materiais e equipamentos médico/hospitalares, que irão garantir uma “melhor capacidade de resposta” do País na luta contra a pandemia do novo coronavírus.

Cabo Verde regista assim quatro mortes provocados por covid-19, sendo três nacionais na Cidade da Praia e um estrangeiro, na ilha da Boa Vista.

ma mulher de 55 anos que se encontrava em estado grave faleceu hoje no Hospital Agostinho Neto, na Cidade da Praia, vítima de covid-19.

Esta segunda-feira, 25, o concelho da Praia registou mais dez casos de covid-19, elevando-se a 390 o número total de infectados a nível nacional, tendo os números de recuperados e óbitos mantidos inalterados.

Cabo Verde conta com 231 casos activos, 155 recuperados e quatro óbitos.

A pandemia do novo coronavírus já matou pelo menos 342.295 pessoas e infectou mais de 5,3 milhões em todo o mundo desde Dezembro, segundo um balanço da agência AFP.