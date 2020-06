“O nosso maior compromisso enquanto governo, tem sido proteger e promover mais os direitos das crianças” Primeiro-ministro

O Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva disse hoje que o maior compromisso do seu Governo tem sido proteger e promover mais os direitos das crianças no acesso à educação, saúde, acesso a cuidados, às artes e cultura.

Ulisses Correia e Silva fez essa declaração, numa publicação na sua página da rede social, Facebook, por ocasião do Dia Internacional da Criança, que se celebra hoje, 1 de Junho.

“Estamos comprometidos na melhoria e no alargamento dos serviços de apoio, em parcerias para a implementação do Plano de Acção para a Prevenção e Combate aos Abusos e a Exploração Sexuais de Crianças”, cita.

Para Ulisses Correia e Silva, o seu desejo é de ver todas as crianças bem e protegidas. “Se antes era um imperativo cuidar e proteger as nossas crianças, hoje mais do que nunca, merecem a nossa atenção e prioridade”.

E acrescentou que a missão do seu Governo é garantir que a alegria e a felicidade cheguem a todas as crianças de forma idêntica.