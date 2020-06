COVID-19: 41 casos novos. Três em Santo Antão

Números são avançados pelo site oficial de acompanhamento da COVID-19. Cabo Verde conta agora com um total 657 casos, mais 41 do que ontem.

Ribeira Grande de Santo Antão é o primeiro município dessa ilha a contar com casos activos. Ao todo há três casos confirmados, pelo menos dois dos quais importados do Sal.

O mesmo site aponta para a existência de mais 38 casos a nível nacional, sendo que destes, 22 estão registados na Praia, o que eleva o total de casos na capital para 511 dos quais 275 são considerados activos.

Os restantes 16 casos foram detectados no Sal.

Santa Cruz que ontem tinha registado 24 casos, não teve hoje nenhum resultado positivo.

De recordar que esta manhã, em declarações à Inforpress, a Delegada de Saúde de Ribeira Grande de Santo Antão já tinha confirmado a existência de casos positivos, mas disse não poder adiantar mais informações porque o processo não estaria ainda concluído, faltando alguns dados para dar a informação completa, que remeteu para os serviços centrais do Ministério da Saúde.

Com esta actualização, Cabo Verde conta agora com um total de 657 casos de COVID-19 a nível nacional. Destes há 294 que são considerados recuperados e 356 ainda activos. O número de óbitos mantém-se em 5. Um na Boa Vista, que foi também o primeiro caso diagnosticado no país, e 4 na Praia.

O comunicado enviado entretanto pelo Ministério da Saúde revelou, entretanto, que foram analisadas 246 amostras "em ambos os laboratórios" (Praia e São Vicente) havendo a registar 201 casos negativos.

"Os doentes com infecção activa continuam em isolamento e com evolução favorável", acrescenta o Ministério da Saúde que apela para que as pessoas "fiquem em casa e tomem os devidos cuidados para evitar a propagação da COVID-19".