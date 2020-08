Cerca de 500 pessoas detidas por desrespeito às regras sanitárias e da lei do álcool

​Pelo menos 500 pessoas já foram detidas pelas autoridades nacionais, em apenas quatro semanas de intervenção, por consumo de bebidas alcoólicas na via pública, trancados no interior dos bares a consumirem e em festas nos estabelecimentos, destacou hoje a IGAE.

A informação foi tornada pública através de uma publicação feita na página da Inspecção Geral das Actividades Económicas (IGAE) na rede social Facebook.

“Cerca de 500 pessoas já foram detidas por consumo de bebidas alcoólicas na via pública, trancados no interior dos bares a consumirem e em festas nos estabelecimentos”, lê-se.

Na mesma publicação, a IGAE apela às pessoas a denunciarem situações de incumprimento porque “só assim paramos a COVID-19”.

Na terça-feira, durante uma conferência de imprensa em que as autoridades anunciaram o encerramento de 32 estabelecimentos comerciais na cidade da Praia, por incumprimento de regras sanitárias para impedir a propagação da doença, o inspector-geral da IGAE apelara já ao cidadão a colaborar, a denunciar e a comportar-se.

“Porque enquanto houver uma pessoa contaminada nós estamos em situação de risco”, disse.

A Inspecção Geral das Actividades Económicas pede a colaboração da população em denúncias como o incumprimento do horário dos bares e pessoas barricadas nos bares a consumirem bebidas alcoólicas, aumento de pessoas nas ruas a consumirem bebidas alcoólicas, consumo de bebidas alcoólicas nas mercearias, pessoas sem máscara no interior de estabelecimentos e a não higienização das mãos à entrada dos estabelecimentos comerciais e serviços públicos.

O órgão da polícia criminal lembra, embora não refira directamente a Lei do Álcool, que o consumo de bebidas alcoólicas na via pública pode ser punido com coima que varia entre 10 a 100 contos.

Cabo Verde registou esta quinta-feira 45 novos casos de covid-19 e mais 55 recuperados. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde, das 45 novas infecções, 24 foram confirmadas na cidade da Praia, 1 em Santa Catarina, 2 em Santa Cruz, 4 em Ribeira Grande de Santiago, 2 em São Miguel, 1 em São Domingos, 3 em São Salvador do Mundo e 8 na ilha do Sal.

Os últimos dados apontam para 695 casos activos do novo coronavirus, 2010 recuperados, 27 óbitos, dois doentes transferidos para os seus países de origem, num total de 2734 casos positivos acumulados de covid-19.