Fogo regista primeiros casos de COVID-19

A ilha do Fogo registou hoje os dois primeiros casos de COVID-19. Trata-se de duas senhoras de Mosteiros que estão internadas há cinco dias no Hospital Regional São Francisco de Assis e cuja infecção foi confirmada pelo teste PCR.

Contactado pelo Expresso das Ilhas, Evandro Monteiro, director do Hospital Regional, informou que uma das pacientes teve contacto directo com alguém da Praia e que a Delegacia da Saúde vai avançar com uma investigação para saber se se trata ou não de um caso de transmissão comunitária.

Em declarações à Inforpress, Evandro Monteiro, referiu ainda que uma das pacientes tem 40 anos e a outra 65.

Com este diagnóstico hoje conhecido, o Fogo passa a integrar a lista de ilha com registo de casos de COVID-19. Até ao momento, a ilha Brava é a única sem casos conhecidos da doença.

Cabo Verde contabiliza até ao momento 827 casos activos, 2317 recuperados e 35 óbitos, num total de 3.182 casos acumulados.