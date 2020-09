Estado de Calamidade mantém-se em Santiago e Sal e é alargado ao Fogo (em actualização)

A Situação de Calamidade vai ser prorrogada em Santiago e Sal, sendo que agora também vai ser decretada para a ilha do Fogo. Medidas restritivas mantém-se, mas de forma menos intensa, de acordo com o Ministro da Administração Interna.

Paulo Rocha, que falava esta manhã à imprensa, para balanço da reunião do Gabinete de Crise, que ocorreu ontem à tarde, anunciou também que são alteradas as regras de acesso às zonas balneares, em Santiago. A frequência a estas praias passa a ser semelhante à anteriormente estipulada para o Sal. Assim, a partir de dia 7 de Setembro, a actividade balnear em Santiago será permitida entre as 6h00 e as 10h00 da manhã.

De resto, bares e esplanadas poderão retomar a actividade, mas apenas até às 21h. Já os restaurantes e padarias vêm o horário de atendimento ao público alargado em meia hora. No caso dos restaurantes, que deveriam suspender o atendimento ao público às 21h30, é agora permitido que se estenda até às 22h00. As padarias, até às 21h.

Tal como já estava previsto, para o funcionamento destes estabelecimentos, é necessária uma declaração de conformidade sanitária.

Entretanto, os convívios em casa particulares continuam proibidos.

As medidas entram em vigor amanhã, 3 de Setembro, e estarão em vigor até dia 31 de Outubro.