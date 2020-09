Ministério da Saúde estabelece novos horários e locais para realização de testes COVID-19

O ministério da Saúde estabeleceu novos horários para a realização de testes COVID-19 a viajantes e pessoas contactos de outras testadas positivo à doença causada pelo novo coronavírus. Os mesmos começaram a vigorar a partir de hoje, segunda-feira.

Segundo um comunicado do ministério, uma equipa de técnicos passa a estar no Gimno Desportivo, onde das 8h30 às 10h se farão colheitas para os testes PCR para viagens internacionais. Ainda no mesmo espaço poderão ser realizados testes rápidos para viagens inter ilhas, das 8h30 às 12h00, assim como contactos com pessoas COVID positivo, das 12h00 às 16h30. Continuarão ainda e ser feitos testes no domicilio das 9h00 às 12h00.

Ainda segundo a mesma fonte, o Centro Saúde Fazenda fará testes PCR para viagem internacional das 8h00 às 9h30, testes rápidos para viagem inter-ilhas das 9h00 às 16h30, os PCR aos contactantes de casos positivos passam a ser feitos no mesmo espaço das 9h00 às 16h30. Já os casos suspeitos serão testados durante o atendimento na consulta.

Por seu turno, o centro Saúde Achada Santo António está a realizar PCR para viagem internacional das 8h00 às 9h30, testes rápidos para viagem inter-ilhas das 12s00 às 16s30 e, no mesmo horário, os PCR aos contactantes de casos positivos. Já os casos suspeitos serão submetidos ao teste durante o atendimento na consulta.

No Centro Saúde Tira Chapéu, o PCR para viagem internacional é das 8h00 às 9h30, enquanto os testes rápido para viagem inter ilhas realizam-se a partir das 12h00 e o PCR aos contactantes de casos positivos a partir das 13h00. Quanto aos casos suspeitos, faz-se o teste durante o atendimento na consulta.

Já no Centro Saúde Ponta de Água, o PCR para viagem internacional é realizado, igualmente, das 8h00 às 9h30, os testes rápidos para viagem inter-ilhas começam a ser feitos à partir das 10:00 e o PCR aos contactantes de casos positivos às 12h00. Os casos suspeitos também são testados durante o atendimento na consulta.

Finalizando, no Centro Saúde Achada Grande Trás os testes rápido para viagem inter ilhas arrancam às 10h00, o PCR aos contactantes de casos positivos às 12h00, enquanto os casos suspeitos são testados durante o atendimento na consulta.