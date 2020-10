Pais entre o “apreensivo” e o “confiante” no regresso das aulas presenciais

Pais e encarregados de educação, ouvidos pela Rádio Moreabeza e Expresso das Ilhas, consideram que as escolas estão preparadas para reabertura com segurança, embora admitam alguma apreensão, devido ao contexto pandémico. As aulas arrancaram hoje em todo o país, com excepção no município da Praia, devido à situação epidemiológica da capital.

Em São Vicente, os encarregados de educação afirmam que que estão confiantes nas garantias dadas pelas escolas sobre as condições de segurança que foram criadas para assegurar a retoma do ensino presencial. Jeniffer Cruz acrescenta que o sucesso do regresso às aulas “está dependente dos comportamentos, das atitudes e dos cuidados que cada um deverá adoptar”. “Esperamos que tudo continue a correr bem, porque a escola já mostrou organização. Fomos convocados na semana passada para uma reunião para apresentação das condições de segurança. Cabe agora também aos pais ajudar nesta tarefa para que tudo possa decorrer em segurança até o final do ano lectivo”, afirma. Na mesma linha, Tânia Lopes afirma que nesta missão os pais também esperam poder contar com o auxílio dos professores. "É claro que ficas preocupado, mas sabia que isto ia acontecer. Há muito que estava a prepará-la em casa, a explicar o que ia acontecer este ano, sobre os cuidados a ter, mas ela tem só 6 anos, então, temos que contar com os professores para os auxiliarem enquanto estiverem na escola”, nota esta mãe. As escolas organizaram-se e implementaram medidas para assegurar as condições básicas e minimizar o risco de contágio. Contudo, Nádia Lima afirma-se apreensiva e defende que o arranque das aulas deveria ser adiado em todo o país. “A minha perspectiva sobre este novo ano não é nada animadora. Acho que este arranque deveria ser adiado, tal como na Praia. A minha preocupação é se as medidas adoptadas são suficientes para garantir a segurança de toda a comunidade educativa”, nota. O ano lectivo arrancou hoje, com cerca de 132 mil alunos, marcado pela pandemia da covid-19 e com aulas presenciais em todo o país, exceto na capital. A delegada de Educação em São Vicente, garante que está “tudo a postos” para o recomeço das aulas, num ano que considera “anormal” devido à pandemia da covid-19. Já na parte curricular, segundo a responsável, ouvida pela Inforpress, houve a necessidade de revisão e ainda de formação dos professores, especialmente nas áreas de recursos educativos digitais e plataformas digitais e outras matérias. Em São Vicente, cerca de 16 mil alunos deverão frequentar este novo ano lectivo.

