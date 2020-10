Inspecção-geral das Pescas forma 20 inspectores

A Inspecção-Geral das Pescas está a ministrar formação a duas dezenas de agentes para desempenharem a função de inspectores.

A formação surge na sequência da falta de profissionais preparados nesta área, conforme a inspectora-geral, Maysa Rocheteau, em declarações aos jornalistas, na cidade da Praia.

" Veio colmatar basicamente a falta de inspectores de pesca. Há um número insuficiente, actualmente, no quadro de inspectores de pesca e pretendemos com esta formação preparar agentes para despenho dessa função que virão eventualmente a fazer parte do corpo de inspectores da inspecção-geral das pescas", avança.

A formação tem uma carga horária total de 210 horas e irá decorrer durante um mês.

"São vários módulos. Vamos começar hoje com o módulo sobre legislação, que é um capítulo bastante vasto tendo em conta que todas as actividades da inspecção-geral das pescas se baseiam na legislação, quer a legislação da pesca quer a legislação sanitária. Portanto, os inspectores tem que se estar muito bem preparado neste domínio, mas também temos outros módulos como a parte biológica, a parte da acção de fiscalização, como é que se faz uma fiscalização, nomeadamente uma abordagem, o que que tem que se fazer durante uma fiscalização no mar, como será feito...", explica.

A formação é destinada aos formandos de Sotavento e é realizada pelo Instituto Geral das Pescas, com o apoio da União Europeia, do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) e o Programa Jovem Emprego, das Nações Unidas.