Ilha do Sal acolhe acto central do Dia Internacional dos Direitos Humanos

A ilha do Sal foi escolhida para acolher, esta terça-feira, 10, a actividade central em comemoração do Dia Internacional dos Direitos Humanos em Cabo Verde. A Presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania, CNDHC, justificou a escolha, com a necessidade de descentralizar os trabalhos realizados pela comissáo e garantir a sua presença em todos os concelhos do país.

Após um périplo por todas as ilhas com a realização de actividades diversas, nomeadamente palestras em escolas secundárias, formação de animadores e activistas dos direitos humanos, a campanha em celebração do 70º aniversário da Declaração dos Direitos Humanos, da CNDHC, com financiamento da União Europeia e apoio do Sistema das Nações Unidas foi encerrada com uma marcha de jovens salenses, pelas ruas da cidade de Espargos e com a participação de várias associações comunitárias da ilha.

Após a marcha pelos direitos humanos, os jovens participantes foram brindados com um espectáculo musical, que teve lugar no Cine Asa, com o rosto da campanha, o músico Hilário Silva que, para este evento, convidou os amigos Lizender Medina, Sadia Youssouf e Sílvia Medina.

O evento contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal do Sal, Júlio Lopes, da Coordenadora Residente do Sistema das Nações Unidas em Cabo Verde, Ana Patrícia Graça, Presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania, CNDHC, Zaida Freitas, da representante da Democracy Report International, Natália Alvim, representantes da União Europeia, entre outras personalidades da ilha do Sal.

A actividade que também marcou o encerramento da campanha “16 dias de ativismo contra a Violência Baseada no Género”, terminou com uma serenata pelas ruas de Espargos, com o lema “Morna e os Direitos Humanos”.