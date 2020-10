​PJ detém mulheres suspeitas de burla informática na Praia

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na sexta-feira, 23, na localidade de Achada Mato, duas mulheres suspeitas da prática de crime de burla informática. As detidas, de 17 e 33 anos, residentes em Lém Ferreira, Praia, foram detidas em flagrante delito, anunciou hoje a PJ.

Em comunicado emitido hoje, a força policial refere que a operação foi levada a cabo através da Secção Central de Investigação de Crimes Económicos e Financeiros – SCICEF.

De acordo com a PJ, a detenção ocorreu no momento em que as detidas usavam de um cartão Vinti4 extraviado para fazer compras de eletrodomésticos e produtos alimentícios, através de POS (Terminal de Pagamento Automático) num estabelecimento comercial local. Os produtos apreendidos foram avaliados em mais de 300.000$00 (trezentos mil escudos).

As detidas foram presentes, no tempo legal, às autoridades judiciárias competentes, tendo o Ministério Público promovido o julgamento das mesmas em Processo Especial Sumário.