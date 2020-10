Aulas presenciais, na Praia, recomeçam na próxima segunda-feira

Ministério da Educação e Ministério da Saúde reuniram e concluíram que há condições para as aulas presenciais serem retomadas, na capital, a partir da próxima segunda-feira, ainda que de forma faseada.

Assim, segundo o calendário publicado pelo Ministério da Educação no facebook, na próxima segunda-feira, dia 2 de Novembro, têm início as aulas dos 1º, 2º, 3º e 4º anos e também do 8º, 11º e 12º anos. Uma semana depois a 9 de Novembro têm início as aulas do 5º e 6º anos. Por último, a 16 de Novembro, será a vez dos 7º, 9º e 10º anos.

Na nota publicada na rede social o Ministério da Educação aponta que "após a socialização dos cenários para a abertura das escolas no concelho da Praia com os sindicatos, associações e representantes dos pais e encarregados de educação, o Governo decidiu iniciar as aulas presenciais no concelho da Praia, de forma faseada, a partir do dia 02 de Novembro de 2020".

"Este ano lectivo", refere ainda o Ministério da Educação, "o regresso à escola exige medidas específicas de suporte, que promovam uma reintegração escolar que, por sua vez, assegure a biossegurança, a saúde física e psicológica que garanta o bem-estar dos alunos".

O regresso faseado às aulas é explicada pelo Ministério da Educação por causa do "fluxo dos estudantes entre as localidades, em particular, a pressão dos estudantes na deslocação nos transportes públicos, tendo em conta que o concelho da Praia alberga 12 Agrupamentos Escolares, 2 Escolas não agrupadas, 4 Estabelecimentos de ensino privado e cooperativo, com 24.097 alunos do Ensino Básico e 7.978 alunos do Ensino Secundário".

De recordar que, à excepção da Praia, as aulas presenciais tiveram início no passado dia 1 de Outubro.