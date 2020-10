Governo decide até 31 de Outubro se mantém o estado de calamidade vigente

O Governo vai até ao dia 31 de Outubro decidir se mantém o estado de calamidade vigente ou se baixa para o estado de contingência, retirando um conjunto de restrições impostas para reduzir a propagação de covid-19.

A informação foi avançada hoje pelo primeiro-ministro durante o debate parlamentar sobre “as respostas sanitárias, económicas e sociais para o novo contexto de pandemia”, defendendo a necessidade de conjugar o de confinamento e o levantamento das restrições com o reforço da responsabilidade cidadã.

Ulisses Correia e Silva anunciou igualmente para 5 de Novembro, o início das aulas presenciais na cidade da Praia, adiadas devido ao aumento do número de casos no concelho da Praia. Para o efeito garantiu que o Governo investiu para abrir as escolas com medidas adequadas.

O primeiro-ministro reafirmou durante o debate solicitado pelo PAICV que o Governo tomou “atempadamente” as medidas de protecção sanitária, económica e social, com investimentos na capacitação laboratorial e testagem, em equipamentos e materiais de saúde, em equipamentos de protecção individual, em recursos humanos e na sensibilização, comunicação e informação sobre a covid-19.

“As medidas e os investimentos permitiram e têm permitido controlar a pandemia, evitar o colapso do sistema de saúde, o colapso social e económico e preparar o país para vencer o combate à covid-19”, salientou.

“Nestes longos sete meses os verbos que mais teremos utilizado no Governo foi proteger e fazer! Protegemos os cabo-verdianos, protegemos a nossa economia! Fizemos e continuamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance para combater um inimigo invisível”, acrescentou.

O debate parlamentar com o primeiro-ministro sobre “as respostas sanitárias, económicas e sociais para o novo contexto de pandemia” acontece num momento em que a pandemia da covid-19 está a atingir novamente proporções preocupantes em vários países do mundo após um período de contenção derivado de duras medidas de confinamento e de estados de emergência.

Cabo Verde contabiliza 777 casos activos, 7.599 casos recuperados, 94 óbitos e dois transferidos, perfazendo um total acumulado de 8.472 infecções desde 19 de Março.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 43,5 milhões de casos de infecção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.