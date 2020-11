​Trabalhadores do IEFP poderão avançar para greve de três dias

Os trabalhadores do Instituto de Emprego e Formação Profissional ponderam partir para uma greve nacional de 72 horas, a partir de 8 de Dezembro. Reivindicam o enquadramento na carreira, através da implementação do PCCS. O pré-aviso já foi entregue na Direcção Geral do Trabalho e ao conselho directivo do IEFP.

O documento é subscrito por mais de 80% dos trabalhadores da instituição. Informação avançada hoje, em conferência de imprensa, por Luís Fortes, secretário-permanente do Sindicado dos Trabalhadores da Função Pública (SINTAP). “Tendo em conta o fim do ano económico, sem nenhuma notícia de aprovação e publicação do PCCS, e da referida lista de transição os funcionários do IEFP, eles entrarão em greve, a nível nacional, no dia 8 de Dezembro, por um período de três dias, caso a publicação dos documentos não seja consumada no dia sete”, indica. O sindicalista diz que desde há cino anos que a proposta de PCCS está pronta, com todos os pareceres necessários para a conclusão do processo. Luís Fortes sublinha que não percebe o atraso, com impacto negativo na vida dos trabalhadores. “Chega-se ao fim do ano económico, todos os procedimentos dos pagamentos devem ser feitos até o dia 14 de Dezembro, e nós não estamos a ver nenhuma luz em relação ao processo que tem todas as condições para ser aprovado. E já temos informações que o OE2021 não prevê qualquer aprovação de PCCS”,crítica. O responsável sindical espera a publicação do documento até 7 de Dezembro, juntamente com a lista de transição, para a sua efectivação.

