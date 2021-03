IEFP desmente sindicatos e diz que aprovação do PCCS segue trâmite normal

​O Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) refuta os motivos apresentados pelo Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública (SINTAP) e pelo Sindicato da Indústria Comercio e Turismo (SICOTUR) para a realização da greve de 48 horas, agendada para 18 de Março.

Os sindicatos que representam os trabalhadores do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) justificam o protesto com a não publicação, em Boletim Oficial, da lista definitiva do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS).

Numa nota enviada às redacções, o IEFP esclarece que a 25 de Fevereiro a lista final de transição foi entregue à Direcção Nacional da Administração Pública (DNAP) e recorda todos os trâmites que o processo deve seguir, até à sua conclusão.

“Todo esse trâmite teve o conhecimento dos sindicatos, inclusive informámos aos sindicatos que a lista final de transição do pessoal do IEFP está a ser analisada pela técnica da DNAP”, lê-se no documento.

Sobre o processo de aprovação do PCCS, o IEFP indica que a lista de transição encontra-se na fase final, para efeitos de homologação e publicação.