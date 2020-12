Trabalhadores do IEFP iniciam hoje greve de três dias

Os trabalhadores do Instituto de Emprego e Formação Profissional iniciam hoje uma greve de três dias, contra a “falta de garantia da publicação do Plano de Cargos Carreiras e Salários, da grelha salarial e da lista de transição”.

Em declarações à Inforpress, o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública (Sintap), Luís Lima Fortes, afirmou que, do encontro de mediação efectuado pelo sindicato junto da Direcção-Geral do Trabalho e do Governo, “não saiu nenhuma garantia” da publicação desses dois documentos, apesar de serem uma “reivindicação antiga desses trabalhadores”.

“Ficaram por oferecer um documento com a aprovação desses dois instrumentos, mas até agora não o recebemos. O Sintap não tem elementos suficientes para levantar a greve”, explicou o sindicalista, para quem “enquanto não houver garantias vão prosseguir com a greve”, porque “os trabalhadores já estão fartos de promessas”.

Conforme Luís Lima Fortes, além da não publicação do PCCS e da lista de transição, havia outras reivindicações cujo o efeito deveria ser a partir de 1 de Janeiro de 2020, mas, foram prorrogadas para 1 de Janeiro de 2021.

No dia 26 de Novembro, ao anunciar o pré-aviso de greve, o líder do Sintap dissera em conferência de imprensa que a primeira proposta para a aprovação do PCCS e da lista de transição e grelha salarial aconteceu em 2017, mas o processo “tem consumido tempo, energia e recursos significativos” aos funcionários do IEFP.

Luís Lima Fortes afirmou que desde Setembro de 2020, altura em que os sindicatos apresentaram a última proposta com “alterações significativas” do PCCS à secretária de Estado da Modernização Administrativa, na presença dos representantes do IEFP, “não houve nenhuma informação e garantia sobre a aprovação” do documento por parte do Governo.