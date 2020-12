UE simplifica emissão de vistos a cidadãos de Cabo Verde

A Comissão Europeia anunciou hoje que vai simplificar as regras relativas a vistos com Cabo Verde. Entre outras coisas, as taxas vão baixar, o período de validade vai aumentar e a lista de documentos exigidos será simplificada.

Em comunicado, o executivo comunitário divulgou ter adoptado propostas do Conselho da UE para concluir e assinar um acordo sobre regras simplificadas de vistos com Cabo Verde. As novas regras vão reduzir a taxa de visto, simplificar a possibilidade de obter um visto de entradas múltiplas com um período de validade cada vez mais longo e simplificar também a lista de documentos comprovativos a apresentar juntamente com o pedido de visto para cidadãos de Cabo Verde. O acordo de alteração facilitará ainda mais a emissão de vistos de curta duração aos cabo-verdianos (até 90 dias em qualquer período de 180 dias). Em 2014, Cabo Verde tornou-se o primeiro país africano a concluir um acordo de facilitação de vistos, em paralelo com um acordo de readmissão, com a UE. Em Outubro de 2019, o Conselho da UE autorizou a abertura destas negociações com Cabo Verde, as quais foram concluídas em Julho de 2020. A conclusão deste acordo faz parte de uma Parceria de Mobilidade mais vasta entre a UE e Cabo Verde, em vigor desde 2008, e, escreve a Lusa, reflecte o empenho das partes em promover os contactos interpessoais e a mobilidade mútua num ambiente seguro.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.