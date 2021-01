SIACSA anuncia pré-aviso de greve dos bombeiros

O SIACSA anunciou pré-avisos de greve dos bombeiros das câmaras municipais da Praia, São Domingos e Santa Catarina de Santiago para os dias 18 e 19 de Janeiro. O presidente do SIACSA, esta manhã em conferência de imprensa, na Praia, disse que este pré-aviso de greve foi forçado por falta de diálogo e pelo não cumprimento dos acordos assinados entre o SIACSA e as câmaras da Praia, São Domingos e Santa Catarina de Santiago.

Gilberto Lima avança que as câmaras não responderam à solicitação sobre a convenção colectiva de trabalho enviada às autoridades, incluindo o Ministério da Administração Interna.

"Também a par disso temos classe de trabalhadores que precisa de ser revista, a questão da melhoria das condições de trabalho, a unificação salarial à semelhança da Polícia Nacional, e ainda as leis de base dos profissionais da Protecção Civil. Assim o SIACSA, depois de ouvir todos os intervenientes em todas as ilhas e todos os concelhos decidiu apoiar esses bombeiros nacionais para uma greve a ter lugar nos dias 18 e 19 deste mês ", explica.

Gilberto Lima diz ainda que os pré-avisos de greve foram entregues ontem e que todas as câmaras já estão notificadas para dar lugar às negociações.

"E ver as questões de melhoria salarial, desde viaturas, casas de banho, subsídios de vida, materiais adequados para o exercício das funções dos bombeiros, a questão da unificação salarial, e pedem também mais dignidade e respeito pela classe dos bombeiros, portanto, essas são peças importantes que nós vamos ter de sentar e discutir com os responsáveis das câmaras municipais no dia que a Direcção Geral do Trabalho entender ser para a gente aconselhar estas questões ” avança.

Gilberto Lima recorda que o novo regulamento dos bombeiros entrou em vigor no passado dia 1 de Janeiro.