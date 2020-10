SIACSA pede demissão do presidente do conselho de administração do LEC

SIACSA pede demissão do presidente do conselho de administração do Laboratório de Engenharia Civil (LEC). O presidente do SIACSA diz que em causa está o não cumprimento, por parte da LEC, da decisão dos tribunais que dá razão aos trabalhadores no que diz respeito as progressões na carreira.

Gilberto Lima falava esta manhã em conferência de imprensa, na cidade Praia.

"Já insistimos bastante para que saia este documento do papel, e seja uma prática nos bolsos dos funcionários mas nada feito, assim dada essa tentação terrível do PCA do LEC, eu, em representação dos nossos associados, peço à ministra das Infraestruturas que demita o presidente do conselho de administração, porque já não tem condições para estar a exercer estas funções", avança.

Gilberto Lima também falou da resolução das pendências dos vigilantes das empresas de segurança privada a nível nacional e afirma que o Preço Indicativo de Referência (PIR), irá entra em vigor com data de 1 de Maio.

"Nós conseguimos a entrada em vigor do preço indicativo de referência (PIR), para os vigilantes, conseguimos fazer a alteração do acordo colectivo do trabalho (ACT), e conseguimos também por a funcionar a portaria que irá abranger todas as empresas de segurança privada, tudo isto vai ser publicado na próxima semana e o PIR, entrara praticamente em acção no dia 1 de Maio ", explica.

Relativamente à greve do pessoal de saneamento da Câmara Municipal da Praia, que estava agendada para os dias 19, 20 e 21, para reivindicar o enquadramento do pessoal no Plano de Cargos Carreiras e Salários (PCCS), Gilberto Silva avança que a mesma foi suspensa temporariamente, visto que a câmara não tem neste momento nenhuma pessoa com poder de decisão. As decisões serão retomadas depois das autárquicas.