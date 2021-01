O recenseamento eleitoral suspenso a partir das 24:00 de 11 de Fevereiro

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) fez hoje a apresentação do calendário eleitoral para as Eleições Legislativas de 18 de Abril.

Cristina Leite, da CNE, ao falar esta manhã na cidade da Praia, relembrou que desde 14 de Janeiro passou a ser proibida a realização de propaganda política, através de qualquer meio de publicidade comercial.

A responsável avança que a partir de 17 de Fevereiro os titulares de cargos políticos estão proibidos de fazer inaugurações ou lançamento de obras públicas.

"Para além de lhes ser exigível no exercício das suas funções uma rigorosa neutralidade perante todas as candidaturas, não podendo na qualidade de titulares de cargos políticos, ou seja no exercício das funções públicas, intervirem directa ou indirectamente na campanha eleitoral, nem praticar actos que de algum modo favoreçam ou prejudiquem um concorrente as eleições em detrimento ou vantagem de outros por força do artigo 97 do código eleitoral ” explica.

Cristina Leite diz que o recenseamento eleitoral fica suspenso a partir das 24:00 de 11 de Fevereiro.

"Em 22 de Fevereiro é data limite para as CRES fazerem a exposição dos cadernos de recenseamento para consulta dos eleitores, portanto, até ao dia 22 todas as CRES no país e na diáspora devem fazer a exposição dos cadernos para que os eleitores possam consultar a respectiva inscrição e para verem a conformidade da mesma e na ocasião poderem reclamar se constatar alguma irregularidade na sua. Em 27 de Fevereiro, é o último dia para o eleitor reclamar junto da respectiva CRE, em caso de ausência do seu nome ou outras irregularidades com a respectiva inscrição no recenseamento eleitoral ", avança

A apresentação das candidaturas deve ser feita a partir de 27 de Fevereiro e até 3 de Março.