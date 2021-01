Hospital Agostinho Neto com novo TAC

Primeiro-ministro esteve esta manhã no Hospital Agostinho Neto onde inaugurou as várias requalificações de que aquela infraestrutura foi alvo.

Além da inauguração do serviço de Gastroenterologia o primeiro-ministro inaugurou a requalificação do serviço de imagiologia que passa, a partir de agora, a contar com um novo aparelho de TAC.

“Um momento importante”, classificou Ulisses Correia e Silva, tanto para os utentes como para os profissionais de saúde que trabalham no Hospital Agostinho Neto. “Levou tempo, mas era importante evitar os erros da aquisição anterior, realizada em 2013, que levaram à inoperacionalização prematura do aparelho TAC, com todos os custos daí advenientes”, explicou Ulisses Correia e Silva.

“As vezes é preferível gerir bem o tempo, para se ter bons resultados”, reforçou.

Além dos serviços de Imagiologia e de Gastroenterologia, o primeiro-ministro, que esteve acompanhado do ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, inaugurou as requalificações da Urgência de Adultos e dos Serviços Laboratório.

Além destas requalificações Ulisses Correia e Silva prometeu dotar o concelho da Praia, dentro de quatro anos, de um novo hospital com valências complementares e de especializações, visando contribuir para a diminuição das transferências de doentes para o exterior.

“No próximo mês de Fevereiro vamos fazer uma apresentação pública do conceito e modelo de financiamento do novo hospital da Praia que irá conviver com o actual”.